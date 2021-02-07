شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 26.8 ألف كيس مشروبات مجهول المصدر و4300 علبة بُن مقلد في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، حملة تموينية مفاجئة الأحد، شملت عددًا من المحال الواقعة في نطاق الإدارة، وأسفرت عن مضبوطات مجهولة المصدر وبعضها يقوم بتقليد علامات تجارية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أنه بالاستجابة إلى شكاوى المواطنين وتشديد الرقابة على الأسواق وسيارات بيع المواد الغذائية لحماية المواطنين من الغش التجاري، وَبِنَاءَا على شكوى واردة لمباحث التموين من تقليد علامة تجارية لمنتج بن فكاكيس تم تحرير محضر لسيارة توزيع مواد غذائية بمنطقة برج العرب لحيازة وعرض للبيع بن مجهول المصدر واستخدام علامة تجارية مقلدة.

وتم خلال الحملة، التحفظ على 480 كيس بن فكاكيس بعلامة تجارية مقلدة، و2550 كيس بن أحمد الشيخ بأوزان مختلفة 125 جم 250 جم 50 جم، و1350 علبة بن عبدالمعبود محوج وسادة وزن 100 جم، و16800 كيس ينسون حياة، و1080 علبة كركديه الفيروز، مجهولة المصدر.

وجرى التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على النيابة.