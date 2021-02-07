شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يستقبل نقيب الصحفيين (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على طلب نقابة الصحفيين بجدولة القيمة المالية الخاصة بأرض النادى البحرى للصحفيين في سابا باشا بالاسكندرية، والتزام النقابة بتسديد دفعة فورية من المتأخرات المتراكمة عليها، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة لتعظيم موارد الدولة واستغلالها فيما يخدم المواطن السكندري.

جاءت موافقة المحافظ خلال لقائه، الاحد، بمقر ديوان عام المحافظة، الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وكل من محمد شبانة أمين عام النقابة، وفكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بأرض النادى البحرى بمنطقة سابا باشا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين والمخصص للنقابة منذ ما يقرب من خمسين عاما.

ووجه المحافظ بتقديم كل أشكال العون للنقابة للبدء في الإنشاءات قريبا ليكون لأول مرة هناك نادى بحرى خاص للصحفيين على مستوى محافظات مصر، ليقدم لهم كل الخدمات المناسبة ويوفر في نفس الوقت إيرادات غير مسبوقة للنقابة لتعظيم مواردها.

بدوره أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، على أنه سيتم قريبا البدء في إنشاء النادى البحرى على أحدث طراز طبقا للاشتراطات البنائية بالمنطقة واستخراج التراخيص اللازمة.

وفوض النقيب والأمين العام، فكرى عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية بالتنسيق مع المحافظة وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأكد النقيب على أنه سيتم خلال أيام قليلة وضع حجر الأساس للنادي البحري في حضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعد إخلاء الأرض من الإشغالات والتعديات الموجودة عليها حالياً.

محافظ الاسكندرية يستقبل نقيب الصحفيين ويوافق على جدولة مديونية أرض النادي البحري (صور)

محافظ الاسكندرية يستقبل نقيب الصحفيين ويوافق على جدولة مديونية أرض النادي البحري (صور)