شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يدعو كازاخستان للاستثمار بمحافظة جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الجانب الكازاخستاني، لاستغلال الفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظة.

وقال «فودة» خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى الكازاخستاني الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى بمدينة شرم الشيخ، الأحد، إن المحافظة بها الكثير من المواد التعدينية التي لم تكتشف بعد، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى إنشاء مدينة صناعية تقوم على الصناعات التعدينية، كما تم إبرام اتفاق توأمة بين مدينتي شرم الشيخ والماطى الكازاخستانية لدفع التعاون في كافة الخدمات والعلاقات في شتى المجالات.

وأوضح «فودة» أنه على أتم الاستعداد لإزالة كافة المعوقات التي تعيق وتيرة البناء، واتخاذ كافة التدابير الممكنة لزيادة التعاون الاستثماري والتجاري، لافتا إلى أن جنوب سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من السياح من كازاخستان.