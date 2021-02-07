شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد أعمال تطوير منطقة الغريب وصرف الكورنيش الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ظهر الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير، يرافقه الدكتورعبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتيرالعام المساعد للمحافظة أعمال تطوير وتوسعة شارع الجيش بنطاق حي السويس والذي يمتد بطول 10 كيلومتر تنتهي بطريق السويس القاهرة القديم بحي فيصل.

وتفقد المحافظ أعمال استكمال شبكة وبالوعات صرف الامطار بمنطقة كورنيش السويس الجديد وشارع الجيش، مؤكدا على سرعة الانتهاء من باقي الاعمال لتوصيل الشبكة للقضاء على أي تراكمات للمياه.

وتابع المحافظ أعمال تطوير منطقة ميدان الغريب وميدان الشون بحي السويس والتي شهدت اعمال تهذيب وانشاء ميادين جديدة، واكد المحافظ على حي السويس باستكمال ازالة العشوائيات والاكشاك المخالفة، مؤكدا على إدارة المرور تكثيف الحملات المرورية والامنية لعودة الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب بحي السويس.

رافق المحافظ في الجولة كلا من المهندسة فاتن عبدالغني، رئيس حى السويس العميد أحمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ ومهندسى الشعبة الهندسية ومديرى المرور والصرف الصحي والإسكان والتجميل والحدائق ومديرعام مشروع الشاليهات والإدارات الهندسية بحى السويس والشركات المنفذة للاعمال.