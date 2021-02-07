شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات أساسيات التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأحد، أول امتحان للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي( FDTC )، والذي يعقد بمركز المعلومات بالإدارة العامة للجامعة.

أدى الامتحان 24 شخصًا للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي تعد شرطاً أساسياً لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية. (دبلوم – تمهيدي – ماجستير – دكتوراه) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح القاصد أن برنامج الحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي يتكون من 7 برامج على أن يكون (5) برامج أساسية و(2) برنامج اختياري من باقي البرامج ويُعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على نسبة (70 %) من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج.

وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الممتحنين خلال عقد الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل قاعات الامتحان، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.