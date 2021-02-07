شكرا لقرائتكم خبر عن «بشير» نقيبًا للمحامين في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز محمد بشير المحامى بالنقض بمنصب نقيب المحامين بالوادى الجديد، في انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة، التي أجريت الأحد، لانتخاب النقيب ومجلس إدارة النقابة الفرعية ومقعد الشباب والتصويت على الميزانية.

كما فاز كلا من محمد عمر على، ومحمد محمود نور الدين، ومحمد رمضان عبدالعزيز، وهانى مهران، ومحمد جمعة محمد مهدى، ومحمد محمود سيد مرزوق، بعضوية مجلس النقابة الفرعية، بينما فاز محمد سيد دغبوش المحامى بعضوية المجلس بمقعد الشباب.

كانت الانتخابات قد أجريت بلجنة تجهيزها بمقر محكمة الخارجة ولجنة انتخابية أخرى بمقر مجمع المحاكم الداخلة تحت إشراف قضائي من جانب هيئة قضايا الدولة التي تتولى الإشراف على انتخابات نقابة المحامين الفرعية .

وشهدت انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية توافد من جانب المحامين المقيدين بالكشوف والمسددين للاشتراكات والبالغ عددهم 350 محاميا على مستوى مراكز المحافظة .

وقال، محمد بشير المحامى بالنقض، ونقيب محامين الوادى الجديد، انه سيعمل بكل اجتهاد من أجل توفير كافة الخدمات للمحامين بالمحافظة والتواصل الدائم مع النقابة العامة لتوفير كافة الخدمات المختلفة وتلبية مطالب المحامين .