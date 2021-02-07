شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عمار نقيبًا للمحامين بجنوب سيناء.. و«موسى» يحصد مقعد الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز خالد عمار بمنصب نقيب المحامين بجنوب سيناء، الأحد، كما فاز محمد موسى على مقعد الشباب في الانتخابات التي أجريت، اليوم، بمحكمة جنوب سيناء.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من حسن عليان عن راس سدر وعن نويبع احمد ناصر ابو بريك وعن طور سيناء احمد الوصال وعلى جلال وعمر الدوينى وعلى مصطفى عن شرم الشيخ..

كانت أجريت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلى المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية وتقدم 21 مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم مرشحين على منصب النقيب، و17 مرشحًا للعضوية ومرشحين للشباب.

وتنافس على مقعد النقيب مرشحين، وهم خالد محمد على عمار، ومجدى سيد عويس، وتنافس على منصب الشباب مرشحين، وهم محمد السيد أحمد موسى، ومصطفى ناصر سيد عبدالقادر.

كما تنافس على العضوية 17 مرشحًا، بينهم مرشحًا واحدًا فقط محكمة رأس سدر الجزئية، وهو حسن عبدالمعطى عليان، و7 مرشحين بمحكمة شرم الشيخ الجزئية، وهم ربحى زكى متولى، ورشا أحمد أبوالمكارم، وعصام أحمد البسطويسى، وعلى حسن بهلول، وعلى مصطفى عبدالعزيز، وعمر مختار دوينى، ونبيل مصطفى عبدربه، و5 مرشحين بمحكمة طور سيناء الجزئية، وهم أحمد على الوصال، وحسام محمد الحنفى، وضياء الدين جابر عطية، وعلى جلال على سلام، ومسعد سليمان صالح مبارك.

وفى نويبع أحمد ناصر محمد موسى، وأيمن محمد حسين مصطفى النجار، ونادر محمد عبدالحميد محمد، ونجله محمد محمود حسن.