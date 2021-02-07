شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجهيز مدرسة لإيواء متضرري «العقار المائل» بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نادية فتحى، مدير عام ادارة غرب الإسكندرية التعليمية، إنه تم تجهيز مدرسة الإخلاص الفكرية التابعة للإدارة تحسبا لإيواء وتسكين متضررى العقار المائل في كوم الشقافة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.

وأوضحت «فتحي» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه جرى إزالة الحشائش والأشجار الصغيرة من فناء المدرسة تحسبًا للاحتياج اليها لتكون المدرسة على أهبة الاستعداد لاستقبال أي أعداد جديدة من الأهالي والأسر المتضررة بعد قرار إزالة هذا العقار بتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

كان محافظ الإسكندرية قرر تسكين الأسر المتضررة في مدارس الادارة القريبة من العقار الذي صدر قرار فوري بإزالته اليوم الاحد.

وشهدت منطقة كوم الشقافة بكرموز، ميل عقار جديد في 36 شارع أبوالحسن، ووصل مسافة الميل إلى 50 سم، ليتكرر المشهد في أقل من شهرين، ويصل ارتفاع العقار إلى 12 طابق بما يمثل خطورة على السكان والعقارات المجاورة.

تجهيز مدرسة "الاخلاص الفكرية" وازالة الحشائش بها لإيواء متضرري "العقار المائل" في الاسكندرية (صور)

تجهيز مدرسة "الاخلاص الفكرية" وازالة الحشائش بها لإيواء متضرري "العقار المائل" في الاسكندرية (صور)

تجهيز مدرسة "الاخلاص الفكرية" وازالة الحشائش بها لإيواء متضرري "العقار المائل" في الاسكندرية (صور)

تجهيز مدرسة "الاخلاص الفكرية" وازالة الحشائش بها لإيواء متضرري "العقار المائل" في الاسكندرية (صور)

تجهيز مدرسة "الاخلاص الفكرية" وازالة الحشائش بها لإيواء متضرري "العقار المائل" في الاسكندرية (صور)

تجهيز مدرسة "الاخلاص الفكرية" وازالة الحشائش بها لإيواء متضرري "العقار المائل" في الاسكندرية (صور)