شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة قطاع الآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، لجنة قطاع الآداب المشكلة من الدكتور باسم صلاح محمد، عميد كلية الألسن جامعة المنيا، والدكتور عبدالحميد على غلاب، عميد كلية الألسن جامعة كفر الشيخ، والدكتور فريد عبدالظاهر، عميد كلية دار العلوم السابق جامعة أسوان، وذلك لدراسة طلب معادلة درجة الليسانس في قسمي اللغة الإسبانية واللغة الألمانية لأول مرة التي يمنحها المعهد العالي للغات والترجمة الفورية باسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب، بحسب بيان للجامعة، الأحد: «نعمل على تعدد مجالات الدراسة وتنوعها بجامعة أسوان مما يتيح فرصة أكبر لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للالتحاق بكليات الجامعة ومعاهدها تيسيرا عليهم، خاصة بعد أن أصبحت جامعة أسوان تضم العديد من الكليات المختلفة».