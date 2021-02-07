شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الفشن»: نبهنا على موظفي السنترال بارتداء الكمامات.. وأوقفنا المعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، الأحد، شكاوى أهالى 3 عزب وهم فهمى والشيخ سليمان وقايد سيف إلى المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة الفشن، لبحث شكاوى المواطنين والتي تضمنت الإشارة إلى استغاثتهم من تهالك المعديات المائية بترعة الإبراهيمية، وتجميع القمامة أمام منزل أحد المواطنين، وعدم ارتداء موظفى السنترال للكمامات، وإنارة طريق بني صالح.

وقال رئيس المدينة في تصريحات صحفية، إنه تم مخاطبة شرطة المسطحات المائية بسبب تهالك المعديات واكدوا انه تم إيقاف المعديات أكثر من مرة أما بالنسبة لإنشاء كوبرى على الإبراهيمية فأن من شأنه إنشاء مزلقان جديد على السكة الحديد وهذا محظور من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء ،كما نحيط سيادتكم علما بأنه يوجد طريق مرصوف بطول 2 كم يؤدى إلى قرية الفنت مرورا بعزبة فهمى بديلا للمعدية.

وأضاف أنه فيما يخص تجميع القمامة أمام منزل أحد المواطنين، حيث تم وضع حاوية بهذه المنطقة وذلك تجنبا لتجميع القمامة بالشارع، في حين يقوم قسم النظافة بالوحدة يقوم يوميا برفع القمامة من هذه المنطقة على فترتين صباحا ومساءً ،بالنسبة لعدم ارتداء موظفى السنترال للكمامات، فقد تم التنبيه على موظفى السنترال بارتداء الكمامات وذلك للأهمية القصوى، وبخصوص عدم إنارة طريق بني صالح فقد تم بالتنسيق مع قسم الكهرباء وتمت إنارة الطريق بالكامل.