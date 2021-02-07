شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران توقع بروتوكول لرعاية بطل مستر أولمبيا "بيج رامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى في بيان لها منذ قليل اليوم الأحد، عن رعايتها البطل العالمى المصرى بيج رامى.

وحسب البيان قالت أن ذلك يأتى من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران برعاية الكوادر الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ومن منطلق المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركة لرعاية الأبطال الرياضيين.

وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول رعاية للاعب الدولي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي (Big Ramy) الحاصل علي المركز الأول عالميًا في بطولة مستر اولمبيا 2020 لكمال الاجسام والتي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لكمال الأجسام، بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية و لفيف من قيادات الشركة، وتضمن البروتوكول العديد من المزايا التسويقية بين الطرفين لتعظيم الاستفادة القصوى من رعاية مصر للطيران للبطل العالمي.

وفي هذا الصدد، صرح الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ان الشركة سباقة في رعاية الشباب المصري الواعد والمنتخبات المصرية وأصحاب الإنجازات في مختلف المجـالات وتقديم أفضل وسائل الرعاية والإهتمام للأبطال.

ومن جانبه أضاف الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران، للخطوط الجوية خلال فاعليات التوقيع أن شركة مصر للطيران تلعب دورًا خاصًا بصفتها ناقل وطني لتشجيع الرموز الرياضية على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع علم مصر عاليًا، وأكد أبوالعينين أن بيج رامي يمثل نموذج للمثابرة والإصرار للشباب المصري الذي يجب أن يُحتذى به.

ومن جانبه صرح البطل العالمي بيج رامي بأن "مصر للطيران من كبري الكيانات في المجتمع المصري والانتماء اليها يُعد شرف كبير لكل المصريين كونها من افضل شركات الطيران على مستوى العالم."