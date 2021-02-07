شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعالج المضادات الحيوية الفيروسات؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان فى منشور لها أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات لكن تعالج العدوى البكتيرية.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن سوء استعمال المضادات الحيوية أو الافراط فى تناولها خلال جائحة كورونا يؤدى إلى تفاقم مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 169106 حالة من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و9604 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.