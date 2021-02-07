شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أندية وادى دجلة تعزز رؤيتها كقلعة رياضية مصرية و ترد على أسئلة الأعضاء الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لأندية وادى دجلة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو يقوم من خلاله هاني رضا، رئيس القطاع المالي لشركة أندية وادى دجلة، بسرد حكاية أندية وادى دجلة والرؤية خلف تأسيسها، بجانب الرد على الاسئلة الشائعة التي طرحها بعض اعضاء أندية وادى دجلة الفترة السابقة بخصوص وضع الشركة والزيادة السنوية على العضويات كما وضح عدة أمور أخرى تم تقسيمها على النحو التالي:





حكاية اندية وادى دجلة من حلم الى قلعة رياضية لا يتجاوز عمرها الـ 20 عامابدأ هاني رضا بالتحدث عن رؤية اندية وادى دجلة ومؤسسيها لإنشاء كيان رياضي يرتقي بمستوي الرياضة في مصر ويهدف الى الوصول لأكبر عدد ممكن من المناطق لإعطاء الفرصة لعدد أكبر من الشباب لتحقيق حلمهم وخلق جيل جديد من الأبطال الرياضيين في مصر، ليتم افتتاح أول نادي في مصر في المعادي عام 2002. وفى إطار الخطة التوسعية التي شملت شرق وغرب القاهرة، قامت اندية وادى دجلة بإطلاق ناديين في كلاً من التجمع الأول ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى نادي وادى دجلة شيراتون لخدمة أحد أهم المناطق الحيوية بالقاهرة وهي مصر الجديدة.

في عام 2019 تم إطلاق ثاني نادي بمنطقة القاهرة الجديدة تحت اسم نادي وادى دجلة اللوتس ولم تتوقف الخطط التوسعية الطموحة علي نطاق القاهرة، لتشمل محافظة الإسكندرية من خلال افتتاح نادي جديد في 2019 ثم التوجه نحو الصعيد والدلتا لخدمة أهالي المنطقة ودعم القطاع الرياضي في مختلف المحافظات عن طريق نادي وادى دجلة أسيوط ونادي وادى دجلة دمياط المخطط افتتاحهما بنهاية عام 2021. وتشمل خطة أندية وادى دجلة تطوير وتوسيع الاندية الموجودة حيث تم الانتهاء بالفعل من عمل امتداد لنادي وادى دجلة شيراتون على مساحة 16 ألف متر مربع في سنة 2019. كما تم افتتاح منطقة جديدة بنادي وادى دجلة المعادي وجاري العمل على خطة توسعية طموحة علي مساحة 10 آلاف متر مربع ليبلغ عدد أندية وادى دجلة 9 أندية على مستوى الجمهورية بنهاية العام الحالي.

وأكمل هاني حديثه قائلا "علي مدار 19 عام غيرت اندية وادى دجلة المفهوم التقليدي للأندية في مصر من خلال تحقيق إنجازات رياضية علي مستوي الرياضات الفردية والجماعية وخلق أبطال قادرين علي المنافسة وتحقيق البطولات علي المستوي العالمي والأفريقي والمحلي وهو ما نفخر به ونعتبره إنجاز يُحسب لكيان اندية وادى دجلة ولكنه جزء فقط من حلمنا فمازال هناك المزيد الخطط للتوسع و التطوير لأننا نهدف ان تكون اندية وادى دجلة رائدة في المجال الرياضي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط"





الزيادة السنوية انتقل هاني رضا بالحديث ليرد على الاسئلة الشائعة التي طرحها بعض اعضاء أندية وادى دجلة خلال الفترة السابقة و التي منها الزيادة السنوية قائلا " نحن نحرص دائما على مشاركة الصورة كاملة مع اعضاءنا حتى يتمكنوا من تفهم الوضع الحالي، فعندما نرجع للتاريخ نجد ان اندية وادى دجلة لم تفرض اى زيادات علي قيمة التجديد السنوي لأكثر من 14 عام في الفترة ما بين 2003 إلى 2017، حيث قامت بتحمل كافة الزيادات في مصروفات التشغيل وارتفاع أسعار المرافق والخدمات. ومع تضاعف تكلفة التشغيل وارتفاع تكلفة الصيانة، أصبح تطبيق الزيادة السنوية قرار ضروري للحفاظ على مستوى الخدمات المتوقع من أندية وادى دجلة وضمان استمرارية أعمال التطوير والصيانة لمختلف المنشآت الرياضية والاجتماعية".

وأضاف هانى "وبحسب الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وصلت النسبة التراكمية للتضخم 93.4 % منذ عام 2017 وحتى الآن. وسوف تقوم صفحة وادى دجلة الرسمية خلال الأيام القادمة بعرض تفاصيل أعمال التطوير والتوسعات اللي تمت على مدار السنوات الماضية. كما نود ان نوضح ان تتراوح نسبة الزيادة السنوية ما بين 5 – 15 % لكل سنة على مدار الثلاث سنوات الماضية وهو ما يتراوح بين 80 الى 200 جنيه للأسرة الكاملة. وبنهاية الامر، يتم ضخ قيمة تلك الزيادات فى القيام بأعمال التطوير بالأندية مما يصُب في مصلحة الأعضاء".





تسجيل الأعضاء في وزارة الشباب والرياضة وتطرق هانى رضا الى الحديث عن حقيقة تسجيل الأعضاء في وزارة الشباب والرياضة والفرق بين عضوية 0100 و0400 قائلا " أود ان أؤكد لأعضاء اندية وادى دجلة انه لا يوجد فرق بين العضويات وأن العضوية بتورث للأبناء والأحفاد مثل بقية أندية الجمهورية".

اما بخصوص ما تم اثارته مؤخرا حول تسجيل الأعضاء في وزارة الشباب والرياضة فقد وضح هاني رضا قائلا " لا يوجد نادي خاص أو عام في مصر يُسجل أعضائه في وزارة الشباب والرياضة او يقدم تنازل عن العضوية، فالنادى فقط هو الذي يتم تسجيله بالوزارة وكل اندية وادى دجلة مُسجلة بوزارة الشباب و الرياضة وتحت إشرافها. اما بالنسبة للعقود المتبعة في كل أندية مصر الخاصة والعامة ان كارينة النادي هو العقد ما بين النادي والعضو".

وأنهى هاني رضا رئيس القطاع المالي لشركة أندية وادى دجلة، كلمته في الفيديو قائلًا “أحب أًكد للسادة الأعضاء ان الوضع القانوني لكل أندية وادى دجلة سليم تماماً ومطابق للقانون والتشريعات الرياضية، لأن اندية وادى دجلة تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة التى تضمن لكل الأعضاء حقوقهم وبناكد أننا دايماً متواجدين مع اعضاءنا ونسمعهم و بابنا دايماً مفتوح لهم وبطلب منهم انهم يتواصلوا معنا للرد على استفساراتهم من خلال قنوات التواصل الرسمية المختلفة زي رقمنا على الواتساب 01200005344 و الهوت لاين و تطبيق وادى دجلة وكمان صفحة وادى دجلة الرسمية على الفيس بوك".