شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه بالتحقيق فى إصدار فواتير خاطئة بإدارة كهرباء الهرم ومحاسبة المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حالة من الارتباك منذ الأسبوع الماضى وذلك بعد اكتشاف واقعة إصدار فواتير استهلاك شهر يناير بمبالغ مالية خاطئة لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك، وذلك بإدارة كهرباء الهرم، والتى تضم عددا كبيرا من المواطنين يتجاوز الـ 5 آلاف مشترك.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تلقت خلال الأسبوع الماضى مئات الشكاوى من المواطنين التابعين لإدارة الهرم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بسبب أن الفواتير التى تم تحصيلها خاطئة وبعيدة عن نمط الاستهلاك الشهرى للمواطنين.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفواتير التى تم إصدارها وتحصيلها من المواطنين بإدارة كهرباء الهرم خاطئة، موضحا أن بعضها أكثر من الاستهلاك الشهرى للمواطن والبعض الاخر أقل بكثير من نمط الاستهلاك الشهرى.

وأشار المصدر، إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على المشتركين بإدارة كهرباء الهرم بسبب هذه الفواتير الخاطئة، مشيراً إلى أن هناك تخوف لدى المواطنين من عدم استرداد حقهم من قبل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجه بسرعة بحث شكاوى المواطنين الخاصة بإصدار فواتير استهلاك شهر يناير خاطئة بإدارة كهرباء الهرم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتأكد من وجود أخطاء فى الفواتير من عدمه لأخذ الإجراءات ضد أى مقصر فى حق المواطن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء محمد السيسى وجه بإجراء تحقيقات موسعة بإدارة كهرباء الهرم للتأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن اصدار فواتير خاطئة، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المخطئ إذا ثبت أن هناك خطأ فى إصدار الفواتير.

و قال حمزة، أن مشاكل فواتير الكهرباء أصبحت غير ملموسة بسبب الاعتماد على برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لافتا أن برنامج القراءة الموحد يعتمد على التقاط صوره لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.

وتابع حمزة، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121، موكدا أن الدكتور محمد شاكر يحرص على متابعة شكاوى المواطنين وجودة حل الشكوى.