شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: بناء الإنسان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى وعضو مجلس الشيوخ، بناء الإنسان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتطوير كافة مناحى الحياة، مؤكدا أن القيادة السياسية الحالية تحملت ضمن أعباءها تطوير المناطق العشوائية للارتقاء بحياة الإنسان المصري.

وأضاف سعيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" الى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن الدولة تجنى حاليا ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورغم الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية، انخفضت معدلات الفقر بشكل كبير بالدولة المصرية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الدولة المصرية تهتم الحماية الاجتماعية، بجانب الاستمرار في ملف تطوير العشوائيات.