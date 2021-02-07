شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين لـ"اليوم": السيسى وجه بدعم المؤسسات الطبية لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن الرئيس السيسي وجه بدعم المؤسسات الطبية وتوفير كافة المستلزمات لمواجهة فيروس كورونا، وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية dmc، إن الدولة تهدف لتوفير لقاحات كورونا لكافة الفئات وأولها الكوادر الطبية وخاصة التي تعمل في مستشفيات العزل.

وفى سياق آخر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن الدولة المصرية تواصل تسجيل إصابات منخفضة بفيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين، أن المؤشرات الكلية تؤكد تراجع الإصابات على أرض الواقع، مشددا على أن الدولة المصرية تجاوزت الموجة الثانية من وباء كورونا.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، بضرورة استمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون مع تجاوز الدولة المصرية للموجة الثانية من الوباء، حيث أن تجاوز الموجة الثانية لا يعنى انتهاء المرض، والدولة لا تزال تسجل إصابات يومية بالفيروس.