شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إنشاء محطات محولات جديدة بقدرة 12 ألفا و560 ميجا فولت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه إجمالى سعة محطات المحولات الكهربائية على الجهد الفائق والجهد العالى بلغت حوالى 164 ألف ميجا فولت أمبير، حيث تم خلال العام الماضى إنشاء وتوسيع محطات محولات على الجهدين الفائق والعالى بسعة إجمالية حوالى 12560 ميجا فولت أمبير.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 3 محطات جديدة جهد 500/220 كيلوفولت (الإسماعيلية الجديدة- شرق سوهاج- أكتوبر 500) بالإضافة إلى توسيع محطة محولات بنى سويف الصناعية القائمة بسعة إجمالية 6750 ميجا فولت أمبير.

وأشار حمزة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (14) محطة محولات جهد 220/66 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة 4280 ميجا فولت أمبير، وبالنسبة لمحطات محولات الجهد العالى فقد تم الانتهاء من إنشاء وتوسيع عدد (30) محطة محولات جهد 66/11 كيلوفولت بإجمالى سعة مضافة حوالى 1530 ميجا فولت أمبير (830 ميجا فولت أمبير ومحطات محولات الجهد العالى بالإضافة إلى حوالى 700 ميجا فولت أمبير على الجهد العالى داخل الجهد الفائق).

وقال حمزة، إنه بالنسبة للخطوط الهوائية والكابلات الأرضية فقد بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهد الفائق والجهد العالى حوالى 50 ألف كيلومتر، حيث تمت إضافة أطوال بحوالى 3540 كيلومترا خلال هذه الفترة، كما تم إنشاء حوالى 2015 كيلومتر خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت، وإنشاء حوالى 1200 كيلومتر خطوط هوائية جهد 220 كيلوفولت،وإنشاء حوالى 325 كيلومتر خطوط هوائية وكابلات أرضية جهد 66 كيلوفولت.