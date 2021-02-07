شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حصر المنازل المستحقة لإعادة التأهيل ضمن مبادرة «حياة كريمة» في أشمون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح سامى سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، بأنه جارى عمل حصر لجميع المنازل القديمة المستحقة لإعادة التأهيل في مبادرة «حياه كريمة».

وأكد «سرور» تشكيل لجنة تضم رئيس الوحدة المحلية وممثل عن الشؤون الاجتماعية وعمدة القرية أو شيخ البلد وذلك لعمل المعاينات اللازمة على المنازل القديمة بالقرية وحصرها والتدقيق الكامل للبيانات الخاصة بها والتأكد من ملكيتها، وأن يكون المبني داخل الحيز العمراني مع الالتزام بمعايير إستحقاق المنازل التي تم تحديدها بمبادرة سكن كريم، وهي أن يكون المنزل مكون من دور واحد مبنى من بلوك أو طين، وأن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياه الأسرة، وعدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الإنهيار، وألا يكون الهدم حدث بفعل فاعل، وأن يكون المسكن الوحيد للأسرة، وألا يكون هناك منزل آخر للأسرة، وأن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية.