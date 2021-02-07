شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أبو ساطي مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، تعيين الدكتور حسام أبوساطي مديرًا تنفيذيًا للهيئة، اعتبارًا من اليوم.

والهيئة منشأة بقانون تنظيم التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وتهدف إلى تنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته وتنميته وتحسين جودته.

كما تختص الهيئة بوضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشات تقديم الرعاية الطبية.

وشغل أبوساطي على مدار 3 أعوام منصب مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي كما شغل منصب وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمدة عامين.