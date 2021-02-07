شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين» يطالب بتطهير الترع من الصرف الصناعي والحيوانات النافقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب صبري جاد، أمين حزب المحافظين بالغربية، محافظ الغربية ومديرية ري الغربية بحماية نهر النيل والترع من استمرار تلوث مياه نهر النيل والترع بالغربية، خاصة في زفتي وكفر الزيات والمحلة والسنطة .

وأرجع جاد أسباب تلوث المياه إلى مصرف «عمر بك» بمحافظة الغربية، الذي يضم عدة أفرع تصب فيه معظم مياه الصرف الصحي لجميع القرى والعزب الواقعة على ضفافه، وتلقى فيه المصانع مخلفاتها الكيماوية بدون أي معالجة، وينتهي هذا المصرف في مركز سمنود وبالتحديد جنوب قرية الناصرية، بجانب إلقاء الحيوانات النافقة وكميات كبيرة من القمامة في الترع .

وطالب جاد بحملة واسعة لتطهير النيل والترع، وأخذ إجراءات رادعة مع المصانع المخالفة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، بجانب الإضرار بالبيئة البحرية، حيث تتسبب في نفوق مئات الأطنان من الأسماك.