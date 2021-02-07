شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: السيسي يعيش في «نخاع» القضايا القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، يحمل دلائل مهمة أبرزها متابعته بشكل دقيقة ومستمرة لكافة مكونات المشهد المصري.

وأضاف «عوض تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن الرئيس السيسي يعيش في نخاع القضايا القومية، وهناك رغبة أكيدة ومستمرة منه لعلاج المشكلات في خطة زمنية واضحة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الرئيس السيسي وجه بدعم المؤسسات الطبية وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتابع شخصيا الاحتياط الاستراتيجي القومي من مخلف الأجهزة الهامة التي تتعامل مع جائحة كورونا.