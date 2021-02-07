شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الحنفي: الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، نهاية العام الحالي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 357 منطقة عشوائية غير مخططة موزعين على محافظات الجمهورية باستثناء شمال سيناء.

وأشار إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة عشوائية، ويتبقى 45 منطقة جار العمل بها حاليا ومتوقع الانتهاء منها بحلول العام الجاري.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لتطوير هذه المناطق يبلغ 39 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 152 ألف فدان مناطق غير مخططة ويمثل 37 % من العمران، ومتوقع الانتهاء منها بحلول 2030، نظرا لكبر مساحتها وحجمها.

ولفت إيهاب الحنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن منطقة سور مجرى العيون ستصبح منطقة جذب مجددا بعد تطويرها.