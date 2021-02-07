أخبار مصر

اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق غدًا بالقاهرة

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية مصر والأردن والعراق غدًا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، غداً الاثنين،
أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنه سيتم عقد اجتماع ثُلاثي وذلك لتنشيط مسار التعاون بين الدول الثلاث الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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