شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأوكازيون الشتوى.. وإقبال على الملابس الجاهزة والمفروشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأسواق التجارية إقبالًا كبيرًا على الشراء، ولاسيما الملابس الجاهزة والمفروشات والمنتجات الجلدية مع بداية الأوكازيون الشتوى، أمس، والمقرر أن يستمر شهرًا، والذى وصلت فيه التخفيضات إلى 70%.

وأعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، رئيس جهاز حماية المستهلك، مشاركة 282 محلًا فى أول يوم عمل من الأوكازيون الشتوى، لافتًا إلى أن الرقابة التموينية والجهاز ومباحث التموين ستقوم بمراقبة الأوكازيون، والباب مفتوح أمام المحال التجارية التى تريد المشاركة.

«المصرى اليوم» أجرت جولة فى منطقة وسط البلد بالقاهرة للتعرف على نسب المبيعات فى الأوكازيون الشتوى، حيث أكد عدد كبير من أصحاب المحال التجارية أن الأوكازيون يمثل فرصة كبيرة للتخلص من المنتجات الراكدة، كما اعتبره عدد كبير من المواطنين بمثابة فرصة لهم لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وقال محمد عز، مدير محل ملابس جاهزة بشارع 26 يوليو بوسط القاهرة، إن الموسم الشتوى ضعيف للغاية منذ بدايته بسبب جائحة كورونا، وإن الأوكازيون سبّب رواجًا وارتفاعًا فى نسبة المبيعات، لاسيما فى البضائع التى عليها نسبة خصم كبيرة تصل إلى 70%، لافتًا إلى أن نسبة الخصم يتم تحديدها بحسب المخزون من المنتجات، بمعنى أنه إذا وُجدت ماركة بها كميات كبيرة فى المخازن يتم رفع نسبة الخصم عليها للتخلص منها حتى لا تصبح ديونًا مخزنة للموسم المقبل، مطالبًا بمد فترة الأوكازيون حتى انتهاء موسم الشتاء، مؤكدًا أن الشهر لا يكفى.

وأوضح محمد حسين، صاحب محل ملابس جاهزة بمنطقة العتبة، أن الأوكازيون ضرورى خلال هذه الفترة للتخلص من الملابس الشتوية وعدم بقائها للموسم المقبل، خصوصًا أنها قد تفقد قيمتها فى حال بقائها بسبب اختلاف «الموديلات»، كما أنه من المتوقع عرض المنتجات الصيفية خلال الشهر المقبل، لذلك يجب التخلص من الشتوية، لافتًا إلى أن التخفيضات أدت لارتفاع نسبة المبيعات بصورة كبيرة، وإن كانت تختلف عن المواسم الماضية التى تسبق وجود فيروس كورونا، معتبرًا أن الجائحة أثرت على نسب المبيعات بصورة كبيرة فى كل الأوقات، سواء خلال فترة الأوكازيون أو قبله أو بعده.

من جانبها، قالت سميرة محمود، أثناء شرائها الملابس الشتوية لها ولأسرتها المكونة من 7 أفراد، إنها تنتظر الأوكازيون، سواء الشتوى أو الصيفى، لشراء ما يلزمهم من ملابس، معتبرة أنها فرصة كبيرة لهم، لافتة إلى أن زوجها، رب الأسرة، يعمل موظفًا وأن أسعار الملابس مع بداية الموسم بدون تخفيضات تفوق قدرتهم المالية، لذلك يقومون بشرائها خلال فترة الأوكازيون وتخزينها للشتاء المقبل.

من جانبه، قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، إن الغرف التجارية بالمحافظات أكدت أن موسم التخفيضات الحالى سيشهد إقبالًا كبيرًا من التجار للمشاركة بشكل رسمى فى الأوكازيون لتنشيط حركة التجارة الداخلية، التى شهدت حالة من الركود خلال الفترة الماضية، كما أشارت التوقعات السوقية إلى أنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم إقبالًا من المستهلكين أكبر من العامين الماضيين.