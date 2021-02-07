شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد أركان حرب تامر الرفاعي إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين .

ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكداً على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة السودانى .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين .