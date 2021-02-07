شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: الرئيس والحكومة لديهم خطط أقرب للمعارك الحربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة المصري اليوم، إن جيله شهد محاولات كثيرة للإصلاح، لكن لأول مرة يرى الدولة ممثلة في الرئيس والحكومة والعاملين معه، لديهم خطط أقرب للمعارك الحربية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد طفرة في تطوير التعليم وتم فتح 15 جامعة.

وأضاف عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أنه تم تطوير القاهرة التراثية، موضحًا أن التقدم لا يفرق بين البشر والحجر .

واختتم سعيد، أن بناء الإنسان جزء من استراتيجية الدولة الرامية لتطوير كافة مناحي الحياة.