شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضان الذي ضرب شمال الهند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر اليوم، عن خالص التعازي والمواساة للهند الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضان الذي ضرب ولاية «أوتاراخند» وأسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند في هذا المصاب الأليم.