شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تحذف فتوى «زواج المُحلل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذفت دار الإفتاء المصرية، مساء الأحد، من صفحتها على «فيسبوك»، فتواها الخاصة بزواج المحلل، التي أثارت ردود فعل مختلفة من متابعي صفحتها.

كانت دار الإفتاء نشرت فتوى وحذفتها بعد دقائق، عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقول إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.