شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة كتاب «تفانين في متحف الفن» في مكتبة كفر حجازي بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مكتبة كفر حجازي الثقافية، الأحد، مشاركة كبيرة من أطفال محافظة الغربية، وذلك خلال مناقشة لكتاب «تفانين في متحف الفن» للكاتبة فريال كمال، حيث تعرف الأطفال على أهم الأماكن الأثرية المنتشرة في ربوع مصر ومنها؛ الأهرامات، وأبوالهول، ومعبدالكرنك، كما استمع الأطفال لسبل الحفاظ على آثار مصر باعتبار السياحة من ابرز الموارد للدخل القومي.

أكد الشيخ محمد دراز الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية خطورة ترويج الشائعات على الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أنها فتنة في الأرض، وتابع: «من يقدم على ترويج الشائعات هو شخص مريض، لا يريد بالمجتمع غير الدمار، واستهداف أمن الوطن، وعرقلة عجلة التنمية والبناء» واستطرد: «أصبحت الظاهرة من أشد ما يعاني منه مجتمعنا، وخصوصا مع الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدعو إلى السعي الجاد لمعرفة حقائق الأمور من خلال مواقع الدولة الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار كاذبة، تبثها جماعات الارهاب والظلام.

أزاح قصر ثقافة المحلة الكبرى الستار عن أحدث معارض الفن التشكيلي لمجموعة من الأطفال من رواد القصر، والذي شهد تنافسا شديدا بينهم ظهرت ملامحه في اللوحات المشاركة، والتي عبرت بعضها عن مخاطر الادمان، فيما استعرضت أخرى أهم الأماكن السياحية بمصر، بينما خطفت لوحة فنية لأحد الأطفال المشاركين أنظار الحاضرين، والتي عكست روح التعايش بين نسيج الوطن.