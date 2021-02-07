شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «رياضة مطروح» يتفقد إنشاءات عددًا من مراكز الشباب بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، الأحد، العمليات الإنشائية لعدد من مراكز الشباب ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لمركزى شباب أبوسبيحة برأس الحكمة حيث تفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري للمركز بتكلفة 770الف جنية من الخطة الاستثمارية بنسبة تنفيذ ٩٠ %، تشمل مبنى ادارى على مساحة ٢٠٠متر وملعب خماسي على مساحة١٥٠٠م2.

كما تابع اعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب ابومرقيق بتكلفة 616،5الف جنية من الخطة الاضافية بنسبة تنفيذ ٥0%، تشمل مبنى إدارى على مساحة نحو 200م2 وملعب خماسي 1500م2.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات في كافة المجالات ونسبة التنفيذ مع الإسراع بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.