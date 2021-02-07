وزيرة البيئة: فكرة أن "القمامة كنز وثروة" منظور خاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن ألمانيا قضت على مشكلة القمامة خلال 20 عامًا، مضيفة: "لكن ذلك لا يعني أننا سنستغرق تلك المدة حيث طلبت في وقت سابق أمام مجلس النواب الماضي فرصة تصل إلى 4 سنوات فقط".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة بيان وزيرة البيئة.

وعلقت النائبة أميرة أبوشقة على تصريحات الوزيرة بشأن ملف النفايات، مؤكدة أن الوزارة تعمل في ظروف صعبة، خاصة أنه لايوجد تمويل كافي أو بنية تحتية أو قاعدة بيانات لإقامة مصانع للنفايات.

وشددت أبوشقة خلال اجتماع لجنة الطاقة َالبيئة بمجلس النواب، على ضرورة اتخاذ نموذج ونظرية اختيار الرئيس السيسي بإقامة عاصمة حديثة رقمية متطورة من اللأف إلى الياء وتطبيقه على المدن المصرية.

وردت الوزيرة قائلة إن فكرة أن "القمامة كنز وثروة" منظور خاطئ.