شكرا لقرائتكم خبر عن 58 قضية تموينية و48 محضرا بحملات تموينية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية امن مطروح عدد من الحملات الامنية لتحقيق السيطرة الامنية خلال الفترة من ٢٧ يناير إلى اول فبراير الجارى لفرض السيطرة الامنية أسفرت عن ضبط عدد 58قضية تموينيه ماببن غلاء اسعار وعدم وجود شهادات صحيه وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وبيع بأزيد من الاسعار وعدم الاعلان على الاسعار وبيع لحوم بدون غطاء وعدم حمل شهادات صحية.

كما حرر قسم مرافق مطروح 48 محضر اشغال طريق وبائعين متجولين ومحاضر مخالفات بيئيه بالاضافة إلى عدم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه ( كمامه) وعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه بالنسبه لإشغال اكثر من 50% وعدم اعلان عن اسعار.

كما تمكنت ادارة مرور مطروح عن طريق الاكمنه المعدة على الطريق الدولى الساحلي والاكمنه المتحركة داخل المدن من ضبط1714 مخالفه مروريه متنوعه ومخالفات بشأن السير اثناء الحظر تمكنت من ضبط 6 مخالفة، بينما وجه محافظ مطروح الشكر للواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والاجهزة الامنية المعاونة على الجهود الامنية المبذولة لتحقيق الامن للمواطن بالشارع المطروحى.

يأتى ذلك استمرارا للجهود الامنية والتنسيق والتعاون بين محافظة مطروح مديرية امن مطروح لتحقيق وفرض السيطرة الامنية وتطبيق القانون حفاظا على الصالح العام وسلامة وممتلكات المواطنين وحمايتهم ومنع أي تجاوزات.