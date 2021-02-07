شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: «زواج المحلل» بشرط تحديد المدة حرام شرعاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى رسمية حول زواج المُحَلِّل، ونشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء في نص الفتوى، أن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثً طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.

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