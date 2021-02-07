شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف على محال بيع الملابس بالأقصر مع بدء الأكازيون الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الاقصر، اليوم الأحد، إقبالا ضعيفا على محال بيع الملابس بالأقصر، مع بداية الأكازيون الشتوى، رغم التخفيضات التي أعلنتها المحال التجارية، والعروض المختلفة التي اعلنتها ونسب التخفيضات التي تبدا من ٢٠٪؜ حتى ٥٠٪؜.

وقال جاسر عصام، إن معظم المحال التجارية المشاركة بعمل تخفيضات أعلنت عن الأسعار الجديدة، مطالبا أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالتخفيضات والأسعار المعلنة ووضع السعر قبل وبعد التخفيض في العرض حتى نشعر بقيمة التخفيضات لكافة المستلزمات التي دخلت الاوكازيون.

وأوضح فيصل فهد، صاحب محل تجارى، أن نسب التخفيضات تبدأ من ٢٠٪؜ إلى ٥٠٪؜، موضحا أن الأسعار هذا العام فيها زيادة ملحوظة بنسبة ٣٠ ٪؜ مقارنة بالعام الماضى، وهو ما جعل الإقبال حتى الان ضعيف ولا يرتقى إلى نسب شراء تعوض اصحاب المحال، مؤكدا ان نسب الخصومات حقيقية وتخضع تحت إشراف التموين بالاقصر، حيث تقدمنا بطلبات رسمية للمشاركة في الاوكازيون الشتوى وتمت الموافقة عليه لبدء الاعلان عن التخفيضات.

وكانت مديرية تموين الأقصر برئاسة تامر صلاح الدين اعلنت عن بدء الاوكازيون الشتوي واستمراره لمدة شهر على أن يكون لكل محل اسبوعين، وذلك بعد حصول اصحاب المحال النجارية على الموافقة بالاشتراك في الاوكازيون السنوى، بعد تقديم كشف كامل بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد اجراء الاوكازيون عليها موضح به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.