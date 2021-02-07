شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية نوعية المنوفية» تتابع التجهيزات النهائية للحصول على الإعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية عددًا من اللقاءات مع مسئولي المراجعة الداخلية لمعايير الجودة والبرامج الدراسية بالأقسام والوحدات بالكلية من أجل البحث في التجهيزات النهائية استعدادًا للحصول الإعتماد، وذلك برئاسة الدكتورة هيام مصطفى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع.

وقامت وكيلة الكلية مع أعضاء اللجنة بفحص كافة البيانات والمستندات المطلوبة عن الكلية من إمكانيات بشرية وفنية وجميع المعايير التي تؤهل الكلية للجودة، مطالبة بضرورة التعاون والتضافر بين جميع الجهات المسئولة لسرعة الإنتهاء من كافة تجهيزات ملف أعمال الجودة، حتى يتسنى للكلية التقديم للإعتماد، وذلك بعد القيام بمراجعة وفحص كل المعايير، متمنية النجاح والتوفيق لكل منسوبي الكلية.