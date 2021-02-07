شكرا لقرائتكم خبر عن تجديف الأقصر يتفوق بعدد ٩ ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة نادى تجديف الاقصر برئاسة الدكتور صالح عبد المعطى، رئيس النادى عن تفوق لاعبي النادى فى عدد من المسابقات ببطولة الجمهورية.

وقال عادل بدر، المشرف العام على النشاط الرياضي بالنادى، ان فاعليات بطوله الجمهوريه الخاصه بالحافز الرياضي لطلبه الثانويه العامه، تمت بنجاح كبير وحصل نادي الاقصر للتجديف والرياضات المائيه على ٩ ميدليات ٦ منهم فضه و٣ برونز .

وأضاف انه استفاد بالحافز الرياضي عدد .من أبناء النادي في الثانويه عامه واللاعبون هم: عبد الرحمن احمد عطيتو، ومحمود سيد الطيب،ورنا علىو بريهان صلاح محمد، الاء يوسف.