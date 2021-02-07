شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستجيب لشكوى نواب البرلمان من التضرر من أحد المصانع بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها بالاستجابة الفورية للطلب المقدم من عضوى البرلمان رزق راغب وأحمد خليل، وذلك خلال عرض وزيرة البيئة بيان الوزارة بالجلسة العامة لمجلس، والمتضمن بحث شكوى التضرر من صدور روائح وانبعاثات كريهة من أحد مصانع الأعلاف بغرب الإسكندرية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من الفرع الإقليمي للوزارة بالإسكندرية ومسئولى هيئة التنمية الصناعية للتفتيش على المنشأة محل الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لازالة اسباب المشكلة، على أن تتم المتابعة المستمرة حتى يتم التأكد من إزالة أسباب الشكوى.