شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة لجامعة الدلتا التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على تخصيص قطعة أرض فضاء على مساحة 1776 م2 بالمنطقة الصناعية بقويسنا لإقامة مدينة جامعية تخدم الطلبة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وذلك بناءً على مذكرة العرض المقدمة من الجامعة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا، الأحد، واستهل الاجتماع بالتأكيد على دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات لدفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية اقتصادية شاملة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة ما جاء به من قرارات، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهاز الإداري وجهاز شؤون البيئة بخصوص المرور على المصانع المؤجرة من الباطن والتي تم تغيير نشاطها دون الرجوع إلى الجهاز الاداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مشروع المواقف ومرفق النقل الداخلي والجهاز الاداري بشان توفير وسيلة مواصلات تخدم العمال وأهالي المنطقة، فيما وجه المحافظ بإعداد خطاب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن إنهاء إجراءات التراخيص اللازمة الخاصة بمحطة المناولة من خلال الجهاز الاداري بالمنطقة الصناعية، مشدداً على رفع كافة المخلفات أول بأول وبشكل يومي مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والصحية.

ووافق محافظ المنوفية على إلغاء تخصيص إحدي الغرف المخصصة لنقطة التجارة الدولية لعدم إستغلالها ونظراً لحاجة المبني الاداري لها، كما وافق المحافظ على سحب غرفتين تم تخصيصها للشهر العقاري لعدم إستغلالهما وتخصيصهم لمكتب البريد لانشاء مركز لوجستي لتجميع المواد البريدية بالمنطقة الصناعية بشرط تقديم خدمات الشهر العقاري كاملة، كما وجه بإعداد خطاب لوزير الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن وضع الحلول المناسبة للمعوقات الخاصة برد الشيء لأصله الناجمة عن توصيل كابلات التغذية الخاصة بالمرحلة الرابعة، وشدد المحافظ على إعطاء مهلة 6 أشهر من قرار التخصيص لتشغيل المرصد البيئي بالمنطقة، مؤكداً على أنه في حالة عدم إستغلال المكان للغرض المخصص له يتم سحب قرار التخصيص.

ووجه المحافظ بمخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة بشأن إعادة النظر في تخفيض سعر المتر بالمنطقة الصناعية (المرحلة الرابعة) تشجيعاً للمستثمرين أسوة بالمدن الصناعية بمدينة السادات والعاشر من رمضان، وشدد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أحد المستثمرين وذلك بسبب إلقاء مخلفات مصنعه بأحد الشوارع العامة وأمام حديقة عامة بالمنطقة، موجهاً بضرورة رفع كافة المخلفات ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات على نفقة المستثمر.