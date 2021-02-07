شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربي عن عدة مناطق بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت غرفة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر تلقيها إخطارًا يفيد بأنه من المقرر أن يجري فصل التيار الكهربائي عن منطقة جامع الزهراء وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، غدًا الإثنين الموافق 2021/2/8 من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا لإجراء الصيانة الدورية.
وناشدت غرفة العمليات أهالي إسنا وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح المختلفة عمل التدابير اللازمة طوال فترة انقطاع الكهرباء حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.
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