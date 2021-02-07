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انقطاع التيار الكهربي عن عدة مناطق بإسنا جنوب الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة الأزمات بديوان عام محافظة الأقصر تلقيها إخطارًا يفيد بأنه من المقرر أن يجري فصل التيار الكهربائي عن منطقة جامع الزهراء وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، غدًا الإثنين الموافق 2021/2/8 من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا لإجراء الصيانة الدورية.

وناشدت غرفة العمليات أهالي إسنا وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح المختلفة عمل التدابير اللازمة طوال فترة انقطاع الكهرباء حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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