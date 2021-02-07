شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا لعدم ارتداء الكمامات وإشعال طريق عام بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بقيادة إبراهيم نصير رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري ومكتب السلامة الصحية وإدارة تموين اسنا وإدارة شؤون البيئة وإدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية.

وبحسب بيان، الأحد، أسفرت الحملة التي استهدفت قريتي الدير والشغب وشارع المواقف عن تحرير 15 محضر مخالفة ارتداء كمامة، وتم ضبط 5 أجولة أسمنت منتهية الصلاحية، وتحرير 6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، وضبط 4 أجولة دقيق بلدي داخل أحد المطاحن، وتحرير 2 مخالفة لمعمل تحاليل ومصنع أسمنت مزاولة نشاط دون ترخيص، وتحرير 3 محاضر إشغال طريق.

وشارك بالحملة المهندسة صباح منصور، نائب رئيس المركز، والنقيب جمال ممدوح، رئيس وحدة المسطحات، والدكتور أسامة عبدالخالق، مدير الطب البيطري، والمهندس هشام محمد، مدير السلامة الصحية، ومحمد طه، مسؤول إدارة التموين، والحسن عبدالغني محمود، مدير إدارة البيئة، وأحمد محمود حسن، بالتفتيش المالي والإداري، ورضوان شعبان، مفتش الأغذية.