شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى والملا يتحدثان عن الاستراتيجية المصرية للطاقة شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلس المصرى للشئون الخارجية إقامة مؤتمره السنوى، صباح يوم ٢٠ فبراير الجارى، بعد التحسن النسبى الذي طرا على أحوال كورونا في البلاد. صرح بذلك السفير عزت سعد مدير المجلس، ولفت إلى أنه كان من المقرر ان يقام المؤتمر في مطلع يناير لكن تم تأجيله على خلفية تطورات الأوضاع الصحية.

يشار إلى أن موضوع المؤتمر هو «الاستراتيجية المصرية للطاقة في شرق المتوسط... الفرص والتحديات»، ويتحدث في جلسته الافتتاحية السفير منير زهران رئيس المجلس، والوزيران طارق الملا ( البترول) وسامح شكرى ( الخارجية). يشارك في المؤتمر اكثر من ٢٠ خبيرا في الشؤون القانونية والعسكرية والبحرية والسياسية والاستراتيجية والفنية.