شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تحقق مركزًا متقدمًا في مؤشر الرد على شكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار التواصل مع المواطنين والرد على الشكاوى على وجه السرعة، حققت جامعة أسوان مركزًا متقدمًا من بين الجامعات المصرية في تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال تقرير مفصل نشر حول الشكاوى المسجلة على المنظومة، خلال شهر يناير 2021 في مختلف القطاعات التعليمية والطبية والمجتمعية.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه من خلال المنظومة الإلكترونية بالجامعة والتواصل المباشر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، نعمل على إيجاد الحلول والرد على كافة الشكاوى التي ترد إلى الجامعة منذ يناير 2011 حتى فبراير 2021، وجاءت مؤشرات قياس الأداء من حيث إجمالي الشكاوى 262، شكاوى فردية 200، وشكاوى جماعية 62، إجمالي الشكاوى المنفذة 262 بمعدل إنجاز 100%، وشملت الشكاوى 247 مواطنًا وعدد 11 من جهة حكومية، وعدد 2 مجتمع مدني وعدد 1 مقيم.

ومن مؤشرات إنجاز الشكاوى منذ يناير حتى ديسمبر 2020، وصل إجمالي عدد الشكاوى 83، شكاوى فردية 66، شكاوى جماعية 17، إجمالي الشكاوى المنفذة 83 شكوى.