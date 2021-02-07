شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ٢٦ طن لحوم و ٢٠٠٠ بطانية ولحاف فايبر على الأسر الأولي بالرعاية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فعاليات توزيع 26 طن لحوم مجمدة ،و1000 بطانية، و1000 لحاف فايبر، مقدمة من جمعية الأورمان للأسر والفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ثمن محافظ الشرقية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ،ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجا ،وكذلك دعم الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجمعيات النشطه أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية بما يعود بالنفع على المواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجاً، ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

ومن جانبه أكد محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ،للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية والأرامل، والأيتام والعمالة غير المنتظمة، والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ولإدخال البهجة والسرور عليهم.

فيما أشار السيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أن المساعدات المقدمة للأسر الأكثر إحتياجاً جاءت بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لهم ،وذلك بالتعاون مع إدارات التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية،لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق حياه كريمة لهم.