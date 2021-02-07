شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأقصر تحدد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الاقصر، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول بكليات الجامعة، وحدد الجدول يوم ٢٣ فبراير الجارى، موعدا لبدء الامتحانات ويستمر تباعا حتى نهاية الامتحانات في النصف الثانى من شهر مارس القادم، والاستعداد الكامل لعودة الطلاب لأداء الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا والحماية منه.

وأكد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، ان الامتحانات هي حصاد العمل الجامعى وضرورة ان تتم في اطار من الالتزام بالقواعد المنظمة واللوائح مشيراً إلى انه ليس هناك تهاون مع أي تجاوز وشدد على اهمية الاهتمام بنظافة اللجان والتعقيم بصورة يومية وتوفير غرف عزل لحالات الاصابة بفيروس كورونا.

وشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوفير الكواشف الحرارية وتواجد سيارات الاسعاف في محيط اللجان بمختلف كليات الجامعة .

فيما تقرر عقد الامتحان العملي الخاص بمادة الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2021 وفقا للجدول المعلن بالجامعة