شكرا لقرائتكم خبر عن «هكون في الكفن أحلى عروسة».. نبوءة «شروق» ضحية حادث «الكريمات» تتحول إلى حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يكن أقارب وصديقات شروق محمود عبداللطيف، العروس التي لقيت مصرعها يوم زفافها مع عريسها في حادث الكريمات، مساء الجمعة الماضي، بعد ساعات من زفافهما أثناء توجههما من محافظة المنيا، حيث تقيم أسرتها، إلى القاهرة حيث يقيم العريس، يتوقعون أن نبؤتها قبل سنوات على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنها«ستكون في الكفن أحلى عروس» ستتحقق، لتكون نهايتها وهى ترتدى فستان الزفاف الأبيض، الذي تحول إلى كفن.

وفي الوقت الذي كان أقارب شروق وعريسها ينتظرون أن يشاهدوا صورهما في فستان وبدلة الزفاف وتهانى الأصدقاء، فوجئوا بانتشار«بوستات الدعاء بالرحمة للعريس محسن علوان أحمد، وعروسه شروق محمود عبداللطيف، اللذين لقيا مصرعهما قبل مضي 24 ساعة من زفافهما، برفقة 9 من اقاربهما قبل أن تكتمل الفرحة بزفافهما إلى شقة الزوجية في القاهرة، حيث يعمل العريس، ولكن القدر لم يمهلهما من الوصول لعش الزوجية، فقبل الوصول للقاهرة بعدة كيلو مترات، كانت اللحظة القاسية، باصطدام الحافلة التي تقل العروسين ومحبيهم بسيارة ملاكي،

كشف حساب العروس «شروق محمود عبداللطيف» عبر «فيسبوك»، عن نشرها بوست وصفه اصدقائها وقتها بالغريب، وذلك قبل سنوات من ارتباطها، والبوست هو «وهكون في الكفن احلي عروسة»

وعلقت صديقات شروق بألم ومرارة :«وكأنك كنتي حاسة.. سبحان الله يا شروق.. رحلتي وانتي عروسة»«

وأعرب العشرات عن لوعتهم لفراق العروسين، اللذين جمع الحب بين قلبيهما، وأبي الموت أن يفرق بينهما ليزف الحبيبين للجنة يوم فرحهما، وهو ما دعا أهالي ديرمواس لتلقيبهما بلقب «عروسا الجنة»«

و كشفت حسابات العروسين على «فيس بوك» عن مدى ارتباطهما العاطفي، حيث حرص كل منهما على تتويج الحساب بعدد من «الايموشنات»، توثق تاريخ تقدم الحبيب لطلب يد حبيبته، وتاريخ خطبتهما، وتاريخ توقيع عقد قرانهما.

وشيع أهالي قرى «بني سالم، وزرابي بني سالم، وأسمو العروس»، بمركز دير مواس في المنيا، جثامين 11 شخصا بينهم عريس وعروس، و5 أطفال من 4 أسر، لقوا مصرعهم في حادث تصادم بطريق الكريمات شمال بوابة حلوان الشمالية

واستقبلت قرية بني سالم 8 جثامين، وزرابي بني سالم جثمانين، واستقبلت قرية أسمو العروس جثمان السائق، وتم إقامة صلاة الجنازة عليهم، ودفن جثامينهم بمقابر أسرهم بكل قرية.