شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ومقاطعة وفوز بالتزكية .. تعرف على كواليس انتخابات المحامين في محافظات المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت نسب الإقبال على التصويت في انتخابات نقابات المحامين الفرعية، التي انطلقت، الأحد، في محافظات المرحلة الأولي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشارفيروس كورونا، وتم التشديد على ارتداء الكمامات واستخدام كواشف الحرارة عند دخول اللجان.

في المنيا، حرص أعضاء الجمعية العمومية على التوافدللإدلاء بأصواتهم أمام 15 لجنة انتخابية، لاختيار أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، التي تنافس فيها 60 مرشحًا، بينهم 9 على مقعد النقيب، و8 على مقعد الشباب، و44 على مقاعد العضوية، البالغ عددها 11 مقعدًا .

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المستشار محسن الحكيم، الإشراف القضائي الكامل على جميع اللجان، وتشكيل لجنة عامة مشرفة على التصويت والفرز وإعلان النتائج، تضم 15 قاضيًا، ولجنه خماسية تضم المستشارين محسن الحكيم، رئيسا، وعضوية سيف النصر فتحي حسن، ومحمد عبدالقادر، وكمال الصغير .

وقال عز راشد، النقيب الحالي، احد المرشحين على مقعد النقيب، أن الانتخابات تجري داخل سرادقات أمام المحاكم الجزئية والكلية، حيث تم دعوة 7239 عضوًا لهم حق التصويت، من المسددين الاشتراكات بالجمعية العمومية

وأعلن محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات، والتدخل لحل أي مشكلات، منذ بداية التصويت وحتى إعلان النتائج.

وفي البحر الأحمر، امتنع المحامون بشكل جماعي عن المشاركة في التصويت في انتخابات النقابة الفرعية لخلو ورقة التصويت من احد المرشحين على مقعد الشباب.

وقال محمد ابوالسعود، محامٍ انه، فور فتح اللجنة في الموعد المقرر فوجئ المحامون بعدم ادراج المرشح مصطفي عادل بقائمة المرشحين على مقعد الشباب وتضامنوا معه وقرروا الامتناع عن المشاركة حتي لا يكتمل النصاب القانوني مطالبين باعادة الانتخابات وإدراج مرشح الشباب ضمن القائمة .

وقال محمود شلتوت، احد المرشحين لعضوية مجلس النقابة إن اللجنة القضائية اقترحت اضافة اسم المرشح واستمرار الانتخابات إلا ان المرشحين والناخبين رفضوا الاقتراح، وطالبوا باعادة اجراء الانتخابات في موعد آخر وادراج اسم المرشح الءي خلت قائمة المرشحين من اسمه.

وفي السويس، شهدت الانتخابات إقبالًا كثيفًا على التصويت، وتوافد مئات المحامين في التاسعة صباحا لاختيار النقيب حيث يتنافس عليه 4 محامين، بينهم النقيب الحالي سعيد محمد حسن، وخالد عبدالستار ومجدي حسين وأشرف فاروق.

وتقدم لمقعد الشباب 5 مرشحين هم أحمد محمود توفيق وأحمد عادل أبوالعلا، ومحمد محمود محمد خليفة ومصطفى عبده عبدالرحيم، ويتنافس16 مرشحًا على مقعد محكمة السويس، و12 آخرين على مقعد محكمة الأربعين باجمالي 28 مرشحًا على 6 مقاعد الأعضاء بمجلس النقابة.

وتشهد قائمتا سعيد حسن النقيب الحالي وأشرف فاروق الأمين العام للنقابة، تنافسا شديدًا في الانتخابات.

وفي الاقصر، شهدت لجان انتخابات نقابة المحامين اقبالا متوسطاً للمشاركة في لاختيار مجلس النقابة، وممثل عن كل محكمة جزئية بالمحافظة، ويتنافس 31 مرشحًا من بين الأعضاء .

وفاز الدوشي شاكر ابودوح، بمنصب نقيب المحامين بالتزكية، فيما حصل ابوالحسن السعدى صابر، على مقعد محكمة القرنة الجزئية بالتزكية بمجلس النقابة.

وفي بنى سويف شهدت الانتخابات منافسة شديدة على مقعد نقيب المحامين بين نبيل حميدة النقيب الحالى وعضو مجلس الشيوخ وطارق عبدالعظيم عضو سابق بالنقابة العامة، و31 مرشحا على مستوى المحاكم الجزئية لاختيار 8 منهم، و7 محامين على مقعد الشباب لاختيار مرشح واحد فقط

وقال المستشار صلاح عبدالرؤوف، رئيس اللجنة العامة لانتخابات نقابة المحامين، إن عدد من له حق التصويت نحو 5500 محام

وفي الوادي الجديد، جرت الانتخابات في سرادق تم تجهيزه بمقر محكمة الخارجة وفي لجنة انتخابية أخرى بمقر مجمع المحاكم الداخلة تحت إشراف قضائي من جانب هيئة قضايا الدولة .

وشهدت اللجان توافد الأعضاء المقيدين بالكشوف المسددين للإشتراكات والبالغ عددهم 350 محاميا على مستوى مراكز المحافظة لإختيار النقيب و7 أعضاء لمجلس إدارة النقابة الفرعية، واختيار عضو لمقعد الشباب والتصويت على الميزانية.

وقال، محمد بشير، ونقيب المحامين بالمحافظة، انه تم توفير كافة السبل اللازمة لإجراء الإنتخابات .

وفي شمال سيناء، شهدت الانتخابات إقبالًا كبيرًا حيث عقدت الانتخابات في مقر النقابة الفرعية بالعريش، وقال ممدوح العيادي، نقيب المحامين، أن الانتخابات اُجريت في مقر النقابة الفرعية بمدينة العريش، وسط إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا وتطهير مبني النقابة قبل إجراء الانتخابات.

ويتنافس على مقعد النقيب كلا من ممدوح العيادي، النقيب الحالي، أسامه حجاب، ومحمد العكاوي، بينما يتنافس على مقعد الشباب كلا من أشرف فاروز حسين وطاهر محمد محمود ومحمد جمال عطوة، بجانب 20 مرشحًا آخرين يتنافسون على 7 مقاعد لمنصب الأعضاء

وفي قنا، شهدت الانتخابات إقبالًا متوسطًا أمام ١١ لجنة انتخابية على مستوى المحافظة، وتنافس على منصب النقيب ٥ مرشحين وتقدم للعضويه ٣٧ مرشحا يتنافسون للفوز ب ٧ مقاعد بالاضافه إلى مقعد الشباب.

وشهدت الانتخابات توزيع أنصار المرشحين أوراق للدعاية الانتخابية أمام هذه اللجان اضافة إلى تواجد مكثف العنصر النسائى من المحاميات.

وفي أسوان اجريت الانتخابات وسط اقبال من المحامين لاختيار نقيب محامين للنقابة الفرعية و٧ اعضاء وواحد من الشباب .

ويتنافس على مقعد النقيب في محكمة اسوان المرشح يوسف رشيدي وفي محكمة كوم امبو المرشح فوزي عطالله ومحمد ابو سنة، وفي محكمة ادفو المرشحين محمد عبدالقادر وحمادة كرورة النقيب الحالي.

انتخابات نقابات المحامين الفرعية

بدء انتخابات نقابة المحامين الفرعية

بدء انتخابات نقابة المحامين الفرعية

بدء انتخابات نقابة المحامين الفرعية

انتخابات محامين المنيا

بدء انتخابات نقابة المحامين الفرعية

انتخابات محامين المنيا

اقبال كثيف علي التصويت في انتخابات نقابة المحامين في السويس

اقبال كثيف علي التصويت في انتخابات نقابة المحامين في السويس

اقبال كثيف علي التصويت في انتخابات نقابة المحامين في السويس

انتخابات المحامين