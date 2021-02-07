شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يكشف تزويد بلاده دول العالم بـ220 مليار كمامة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن بلاده التي تعد أكبر دولة منتجة للمواد الطبية في العالم، زودت عددا من الدول بأكثر من 220 مليار كمامة و1.250 مليار ملابس واقية وأكثر من مليار كاشف اختبار للحمض النووي الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من مقر السفارة الصينية.

وأشار "ليتشيانج" في بيان، الأحد، إلى أنه تم تنظيم أكثر من 100 اجتماع افتراضي بين الخبراء الصينين ونظرائهم الأجانب في مجال الصحة، فضلا عن إصدار 8 نسخ من برتوكول العلاج والتشخيص و7 نسخ من بروتوكول السيطرة والوقاية، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مساعدات طارئة إلى أكثر من 150 دولة و10 منظمات دولية لمكافحة جائحة كورونا

ولفت إلى أن الصين ستواصل تقديم الدعم والمساعدة في حدود قدراتها مع الدول المحتاجة حتي تحقيق الانتصار النهائي على الفيروس.

وأضاف على الرغم من أن دول العالم حاربت كورونا في العام الماضي بعزيمة وشجاعة ،لكن الجائحة ما زالت لم تنته بعد مما يعني أهمية مواصلة جهود مكافحتها.