شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين: 50 دولة نامية حصلت على اللقاح الصيني المضاد لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن بلاده تريد تمكين الدول النامية من الوصول إلى اللقاحات بتكلفة يمكن تحمل نفقتها، حيث تعمل على توفير لقاحات إلى 50 دولة نامية،. جاء ذلك في مؤتمر صحفي افتراضي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من مقر السفارة الصينية.

وأشار إلى أن بكين انضمت إلى مبادرة كوفاكس لدعم التعاون الدولي، وستقوم بتوفير 10 ملايين جرعة من اللقاحات ل كوفاكس لتلبية احتياجات الدول النامية، ما يمثل التوزيع العادل للقاحات ودعم الجهود الدولية لتوفير اللقاحات.

ولفت إلى أن شركة سينوفارم وسيتوفاك صدرا اللقاحات إلى الإمارات والمغرب وأندونيسيا والبرازيل وتشيلي وغيرها من الدول التي شاركت في التجارب السريرية، ويدعم الجانب الصيني قيام الشركات الصينية بتصدير اللقاحات إلى الدول التي تكون في حاجة ملحة لها.

وأضاف ستواصل بكين تقديم اللقاحات إلى الدول المعنية خاصة الدول النامية في حدود قدرتها، وستضع سلامة اللقاحات في المقام الأول، حيث تلتزم الشركات بالقواعد العلمية.