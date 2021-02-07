شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تضم برج أبو حماد فى مشروع تحديث إشارات خط "بنها - بورسعيد " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد دخول برج أبو حماد ، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها - بورسعيد بطول 214 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكتروني والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 .

وأضافت هيئة السكة الحديد ، أن برج أبو حماد يتحكم في عدد 27 سيمافور ضوئي وعدد 3 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا وعدد 20 موتور تحويلة، لافتة إلى أن مشروع تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربائي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وقالت هيئة السكة الحديد أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، والنظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.