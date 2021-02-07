شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير عزبة الهجانة بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير بالتزامن مع إنشاء محور الوفاء والأمل الذى يربط طريق السويس بمدينة نصر.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل عزبة الهجانة بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى بالإضافة الخطورة الصحية وهناك البعض لديه امراض.

وأوضحت المحافظة أنه تم الانتهاء من هدم العقارات ويتم الان رفع المخلفات وسيتم تسليم الطريق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ، وسيتم إزالة التعديات بباقى مسار المحور من إشغالات وتعديات والمحال، والأكشاك المرخصة سيتم نقلها.

وأكدت محافظة القاهرة أن محور الوفاء والأمل الذى سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.